Botte | insulti e minacce | i metodi della maestra incubo dei bambini “Dovete stare zitti | fermi e seduti”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) MILANO – “Chiudi gli occhi e dormi , viziata di m.". Mattina dell’8 febbraio 2024, siamo in un’aula di un asilo comunaleperiferia nord-ovest. Le cimici piazzate dagli specialisti dell’Unità tutela donne e minoripolizia locale rimandano la voce di A.A., educatrice di 45 anni assunta dal Comune nel 1996 e in servizio in quella scuola dell’infanzia da più di 15 anni. Le indagini sono scattate qualche giorno prima, innescate dalla segnalazione in Procuradirettrice dell’Area servizi dell’infanzia di Palazzo Marino, a sua volta sollecitata dalle dettagliate relazioni inviate il 28 dicembre 2023 e l’11 gennaio 2024 da due colleghedonna, che da venerdì si trova ai domiciliari nella sua abitazione in zona Niguarda con l’accusa di maltrattamenti aggravati e che domani sarà interrogata dal gip. In quei ...