Botte a bimbi al nido | arrestata maestra

(Di martedì 16 aprile 2024) 16.55a Milano una45enne di un asilocomunale per maltrattamenti sudi pochi mesi o poco più di 1 anno.Intercettata dopo le segnalazioni di altre educatrici delGrida,insulti,ma anche violenze fisiche Strattonamenti e,in alcuni casi,"mani e gambe sulla schiena" per impedire aidi alzarsi e "obbligarli a dormire"."Imboccati a forza fino a farli vomitare".Le violenze proseguivano dal'22 "Una condotta continuativa, improntata alla violenza",scrive la Gip, descrivendo la"priva di empatia".

La 45enne ai domiciliari quattro giorni fa dopo la denuncia. Secondo l'inchiesta li scuoteva per farli addormentare o li strattonava fino a farli cadere con la faccia a terra (ilgiornale)

Milano, insulti e strattonamenti ai bambini: arrestata maestra di un asilo comunale - L'educatrice, 45enne, finita ai domiciliari. Le segnalazioni da parte delle colleghe, quindi le indagini con microcamere installate dalla polizia nella struttura. Ecco cosa hanno scoperto ...laprovinciadivarese

Como, lite e Botte ai turisti americani: denunciati due ragazzi di 22 e 23 anni - La discussione è avvenuta in viale Geno: gli aggressori sono fuggiti lasciando i due stranieri contusi. Dopo gli accertamenti la polizia li ha raggiunti ...ilgiorno

La madre di un bimbo autistico: “Perché mio figlio presente a scuola anche quando è in riabilitazione” - Era in un centro di riabilitazione ma, contemporaneamente, risultava presente anche a scuola, per di più a "svolgere" attività. Ad accorgersi della "doppia presenza" è stata la madre del bimbo autisti ...fanpage