Borussia Dortmund | impresa storica | Terzic come Klopp

(Di martedì 16 aprile 2024) Iltorna a giocare una semifinale di Champions League a distanza di qualche anno:Mancava dal 2013 la semifinale a. E anche all’epoca, per arrivarci i tedeschi dovettero eliminare una squadra spagnola, il Malaga. Quella cavalcata europea si sarebbe conclusa solo in finale, con la sconfitta per 2-1 da

Serata da leoni quella andata in scena nei ritorni di due dei quattro quarti di finale della Champions League di Calcio . Sfide per cuore forti in cui episodi e giocate dei primattori del rettangolo ... (oasport)

CHAMPIONS, Per Psg e Borussia rimonte da semifinale - Paris Saint-Germain e Borussia battono rispettivamente Barcellona per 4-1 (6-4 il punteggio complessivo delle due sfide) e Atletico per 4-2 (5-4) volando in semifinale grazie a due partite ricche di..firenzeviola

Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund in semifinale - Fanno festa francesi e tedeschi, eliminate entrambe le spagnole: a casa Barcellona e Atletico Madrid. Attesa per City-Real ...interris

Champions League, B. Dortmund e Psg in semifinale - Quarti di finale di Champions League dalle mille emozioni quelli che si sono giocati stasera, 16 aprile. Il Borussia Dortmund è riuscito a ribaltare la sconfitta del Wanda Metropolitano, battendo 4-2 ...tg24.sky