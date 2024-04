Borussia Dortmund-Atletico Madrid oggi in tv | canale | orario e streaming ritorno quarti Champions 2023 2024

(Di martedì 16 aprile 2024) Alle 21:00 di, martedì 16 aprile,scenderanno in campo al Westfalenstadion in occasione del match dideidi finale diLeague. La partita di andata si è conclusa sul 2-1 per i colchoneros al ‘Metropolitano’, la qualificazione è ancora tutta aperta e gli uomini di Terzic sperano di ricevere la spinta del ‘muro giallo’ del Signal Iduna Park. L’deve rinunciare a Lino, squalificato, mentre ilha perso Haller, autore del gol della speranza nel finale a. Occhio poi ai diffidati. Per i padroni di casa ci sono Can, Hummels, Maatsen nell’elenco dei giocatori a rischio squalifica. ...

