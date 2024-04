Borussia Dortmund Atletico Madrid | i TOP e i FLOP

CHAMPIONS, Per Psg e Borussia rimonte da semifinale - Paris Saint-Germain e Borussia battono rispettivamente Barcellona per 4-1 (6-4 il punteggio complessivo delle due sfide) e Atletico per 4-2 (5-4) volando in semifinale grazie a due partite ricche di..firenzeviola

Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund in semifinale - Fanno festa francesi e tedeschi, eliminate entrambe le spagnole: a casa Barcellona e Atletico Madrid. Attesa per City-Real ...interris

Champions League, B. Dortmund e Psg in semifinale - Quarti di finale di Champions League dalle mille emozioni quelli che si sono giocati stasera, 16 aprile. Il Borussia Dortmund è riuscito a ribaltare la sconfitta del Wanda Metropolitano, battendo 4-2 ...tg24.sky