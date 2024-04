Borussia Dortmund-Atletico Madrid | colchoneros protestano con Uefa | pullman arrivato in ritardo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) Prima del match del Signal Iduna Park diproteste veementi dell’nei confronti dei rappresentanti. Stando a quanto filtra dalla Germania, ildeisarebbein fortenell’impianto del, facendo così infuriare i giocatori e lo staff di Diego Simeone, che vedendosi rifiutare il lieve rinvio richiesto, ha dovuto operare in fretta e furia il riscaldamento e tutte le operazioni prepartita. Ad ora il match è partito ma non si sa quali potrebbero essere le ripercussioni in merito. Sicuramente ci saranno molte polemiche e le alte cariche dell’si faranno sentire per ricevere spiegazioni in merito a ...