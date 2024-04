Borse europee in netto calo Sorpresa Cina non bilancia timori su Medio Oriente

Milano, 15 apr. (askanews) – Apertura in territorio positivo per le Borse europee , con gli operatori che restano alla finestra in attesa di capire gli sviluppi della situazione in Medio Oriente ... (ildenaro)

Le Borse di oggi, 16 aprile. Cina e Medio Oriente preoccupano i mercati, listini in calo - Ultim'ora News Seduta positiva per il Ftse Mib, che chiude in leggero rialzo dello 0,15% a 33.764 punti, sotto i massimi di giornata, ricoprendo parzialmente i cali della… Leggi ...informazione

Borsa: Europa verso avvio in rosso, sorpresa Cina non basta a calmare timori MO - Oro e petrolio ancora in rally (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 apr - Si preparano a un'apertura in ribasso le Borse europee, dopo i buoni risultati della vigilia, con i future sull'EuroStoxx 5 ...borsaitaliana

Come andrà la Borsa oggi Percorso ad ostacoli; le difficoltà non si fermano (VIDEO) - MILANO – Come andrà la Borsa oggi Percorso ad ostacoli; le difficoltà non si fermano.lagendanews