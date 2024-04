(Di martedì 16 aprile 2024) Ladiinizia la seduta in ribasso, con le vendite che si concentrano sulla tecnologa, seguendo la correzione del listino Nasdaq della tecnologia Usa, mentre non si attenuano le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e la possibilità di un allargamento del conflitto tra Iran e Israele. Inl'indice Nikkei cede l'1,24% a quota 38.746,96, con una perdita di 485 punti. Sul mercato valutario lo yen aggiorna il record sul dollaro, ai minimi in 34 anni a 154,20, e perde terreno sull'euro, a 163,80.

Listini deboli in Asia per l'acuirsi delle tensioni internazionali, con l'attacco dei droni dell'Iran a Israele di sabato scorso. Tokyo ha ceduto lo 0,74%, Taiwan l'1,38%, Seul lo 0,42% e Sidney lo ... (quotidiano)

Listini deboli in Asia per l'acuirsi delle tensioni internazionali, con l'attacco dei droni dell'Iran a Israele di sabato scorso. Tokyo ha ceduto lo 0,74%, Taiwan l'1,38%, Seul lo 0,42% e Sidney lo ... (quotidiano)

La Borsa di Tokyo inizia la seduta in ribasso, con le vendite che si concentrano sulla tecnologa, seguendo la correzione del listino Nasdaq della tecnologia Usa, mentre non si attenuano le tensioni ... (quotidiano)

Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,24%) - La Borsa di Tokyo inizia la seduta in ribasso, con le vendite che si concentrano sulla tecnologa, seguendo la correzione del listino Nasdaq della tecnologia Usa, mentre non si attenuano le tensioni ge ...ansa

Mercati tranquilli dopo l’attacco iraniano. Giù il petrolio, sale la Borsa israeliana. Si attendono le decisioni di Israele - L’atteggiamento composto dei mercati mostra come il weekend dell’attacco iraniano sia stato esattamente quel che si aspettava che fosse. Un’azione dimostrativa calibrata per limitare il più possibili ...ilfattoquotidiano

Borsa, la guerra in Medio Oriente non scuote l'Europa. A Milano vola Prysmian - Nonostante le tensioni in Medio Oriente e l’attacco iraniano a Israele, le Borse europee reggono il colpo. Petrolio stabile, gas sopra i 30 euro al megawattora ...affaritaliani