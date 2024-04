Borsa | Milano soffre con Stellantis e Prysmian | tiene Terna

(Di martedì 16 aprile 2024) Piazza Affari in affanno dopo i primi scambi, al pari di tutte le Borse europee e dopo che i listini asiatici hanno chiuso in profondo rosso in scia a Wall Street. I listini scontano il timore, acuito dai dati sulle vendite al dettaglio negli Usa, che i tassi resteranno alti ancora a lungo, mentre i dati macro cinesi hanno offerto un quadro in chiaroscuro sull'economia di Pechino e la guerra in Medio Oriente aggrava il quadro di instabilità geopolitica. Il Ftse Mib arretra dell'1,4% con(2,1%),(-2,1%), che oggi terrà la sua assemblea, e Unicredit (-2%) in testa ai ribassi. Pesanti anche la Popolare di Sondrio (-2%), Stm (-2%), Interpump (-1,9%) e Brunello Cucinelli (-1,9%) mentre contengono le perdite le utility con(invariata) e Snam (-0,1%).

Borsa 16 aprile: Orso in vista dopo le vendite negli Usa e in Asia. Escalation e tassi seminano pessimismo. Oro e petrolio su - La disillusione circa un allentamento monetario della Fed e le tensioni geopolitiche fanno scendere i listini negli Usa e di conseguenza anche quelli asiatici. Viste in netto calo le aperture europee.firstonline.info