Borsa: Milano chiude in forte calo, Ftse Mib -1,65% - Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano, in linea con gli altri listini europei: l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dell'1,65% a 33.393 punti.quotidiano

Euronext Growth Milan: il 2024 si apre con buoni presupposti e maggiore positività per il futuro - Nell’Investor day organizzato da IRTOP Consulting, i manager di otto pmi quotate su EGM hanno analizzato l’andamento del 2023 e le prospettive per i prossimi mesi ...it.benzinga

CleanBnB, da Salone Mobile a estate cresce mercato affitti brevi ma regole gioco cambiate - Dal Salone del Mobile di Milano, fino alle prenotazioni per la prossima estate, aumenta in tutta Italia il turismo in appartamento. Quello degli affitti brevi è un argomento 'caldo' in Italia oggi più ...adnkronos