Borsa | l' Europa resta debole dopo Wall street | Milano -1 | 7%

(Di martedì 16 aprile 2024) Mercati azionari del Vecchio continente sempre in pesante ribassol'avvio incerto di: lapeggiore tra forte nervosismo è quella di Londra, che cede due punti percentuali, seguita(-1,7%), Parigi e Madrid (-1,5%), con Francoforte in calo dell'1,2%. Gli operatori guardano sempre alle tensioni in Medio Oriente e alle incertezze sulla crescita della Cina, con il clima sempre incerto sulle politiche di riduzione dei tassi da parte delle banche centrali. In chiaro rialzo i rendimenti dei titoli di Stato europei, con il tasso del Btp a 10 anni al 3,95% e lo spread a quota 145 punti base. Acquisti sul gas (+6% a 33 euro al Megawattora), calmo il petrolio attorno a quota 86 dollari al barile. In Piazza Affari sempre moltoStellantis (-3,2% nel giorno ...