Borsa | l' Europa conclude pesante | Londra -1 | 8%

(Di martedì 16 aprile 2024) Mercati azionari del Vecchio continente tutti ampiamente negativi: lapeggiore della giornata è stata quella di, che ha chiuso in ribasso dell'1,8%, seguita da Madrid in ribasso dell'1,5%. Parigi e Amsterdam hanno ceduto l'1,4%, mentre Francoforte ha segnato un ribasso dell'1,3% finale.

Borsa: Milano chiude in forte calo, Ftse Mib -1,65% - (ANSA) - MILANO, 16 APR - Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano, in linea con gli altri listini europei: l'indice Ftse Mib ha concluso ...notizie.tiscali

Piazza Affari verso una chiusura in rosso - La Borsa di Tokyo risente dalla chiusura negativa di Wall Street. Il bitcoin è scivolato a 62.500 dollari (circa 59.000 euro). L’ euro è sceso sotto gli 1,065 dollari.soldionline