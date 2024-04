(Di martedì 16 aprile 2024) Avvio in deciso calo per le Borse europee. Londra cede l'1,32%,l'1,61% e Francoforte l'1,31% in scia ai dubbi sulla forza dell'economia cinese e ai timori per le tensioni geopolitiche e per un ulteriore rinvio del taglio dei tassi negli Usa.

Le Borse europee, con Wall Street positiva, conferma no il passo deciso. Milano lima a +1,35%, sempre con Prysmian in testa, premiata dalla maxi acquisizione negli Stati Uniti. Francoforte sale ... (quotidiano)

Le Borse europee chiudono in cauto rialzo dopo una buona parte della seduta tonica mentre la lente dei mercati resta all'escalation in Medio Oriente. Francoforte segna un +0,53% con il Dax a 18.024 ... (quotidiano)

Borsa: l'Europa apre pesante, Parigi -1,6% - Avvio in deciso calo per le Borse europee. Londra cede l'1,32%, Parigi l'1,61% e Francoforte l'1,31% in scia ai dubbi sulla forza dell'economia cinese e ai timori per le tensioni geopolitiche e per un ...ansa

Borsa 16 aprile: Orso in vista dopo le vendite negli Usa e in Asia. Escalation e tassi seminano pessimismo. Oro e petrolio su - La disillusione circa un allentamento monetario della Fed e le tensioni geopolitiche fanno scendere i listini negli Usa e di conseguenza anche quelli asiatici. Viste in netto calo le aperture europee.firstonline.info