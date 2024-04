Borsa | l' Asia a picco con la Cina | i tassi e la guerra

(Di martedì 16 aprile 2024) Seduta di forti vendite sulle Borsetiche, dove i dubbi sulla forza dell'economia cinese si sommano ai timori per il permanere ancora a lungo dialti e alle tensioni in Medioriente. Tokyo e Hong Kong cedono l'1,9%, Sydney l'1,8%, Seul il 2,1%, Shanghai l'1% e Shenzhen il 3%. In deciso ribasso anche i future sull'Europa, che perdono circa un punto percentuale, mentre sono più contenuti i cali a Wall Street, dove ieri gli indici hanno chiuso in netto calo e i Treasury si sono impennati in scia a dati sulle vendite retail che alimentano i timori di un'inflazione ancora troppo elevata. Inal dato confortante del Pil del primo trimestre hanno fatto da contraltare quelli deludenti sulla produzione industriale e sulle vendite retail di marzo, entrambi sotto le attese. L'allontanarsi del taglio deinegli ...

Le Borse asiatiche chiudono la seduta in ordine sparso mentre aumentano le tensioni geopolitiche , in particolare in Medio Oriente. I timori di una escalation spingono la corsa dell'oro e del ... (quotidiano)

Listini deboli in Asia per l'acuirsi delle tensioni internazionali, con l'attacco dei droni dell'Iran a Israele di sabato scorso. Tokyo ha ceduto lo 0,74%, Taiwan l'1,38%, Seul lo 0,42% e Sidney lo ... (quotidiano)

