(Di martedì 16 aprile 2024) Laditorna agli scambi segnando nuove pesanti perdite, in scia ai timori sulle crescenti tensioni in Medio Oriente e in attesa dei dati del Pil cinese del primo trimestre: l'indice Hang Seng cede l'1,40% e scivola a 16.367,69 punti. Il Composite di Shanghai perde invece lo 0,45% a 3.043,55, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,77% a quota 1.689,53.

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in brusca frenata, con l'impennata delle tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco dell'Iran e gli investitori sono in attesa della possibile reazione di Israele: ... (quotidiano)

Borsa: Hong Kong, apertura in calo (-1,40%) - La Borsa di Hong Kong torna agli scambi segnando nuove pesanti perdite, in scia ai timori sulle crescenti tensioni in Medio Oriente e in attesa dei dati del Pil cinese del primo trimestre: l'indice Ha ...ansa

Cvc pronta a quotarsi alla Borsa di Amsterdam: Ipo da 1,25 miliardi e obiettivo di valutazione fino a 15 miliardi - Nonostante i recenti eventi geopolitici, la società di private equity ha confermato il suo impegno per la quotazione dopo aver affrontato ritardi legati all'invasione russa in Ucraina e alle agitazion ...firstonline.info

Borse Cina: chiudono miste su tensioni MO, Shanghai +1,3%, Hong Kong -0,7% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - Chiusura mista per le principali borse cinesi che risentono delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. L'indice Hang Seng di Hong Kong e' sceso dello 0,7% ...borsaitaliana