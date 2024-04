Borsa cinese ai minimi. Cosa allontana gli investitori

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 16 aprile 2024) La geografia dei mercati globale sta assumendo nuovi contorni, nuovi pesi, nuove dimensioni. E, soprattutto, sta trovando nuovi baricentri. La Cina non piace più agli, che fino a prima della pandemia consideravano il Dragone il porto sicuro in Asia. Ora, come raccontato in più occasioni da Formiche.net, è l’India a tenere in mano lo scettro, dopo aver superato Hong Kong e presto quarto mercato azionario al mondo. Shanghai e Shenzhen, le due principali piazze cinesi, rischiano di restare indietro e mangiare polvere. Ci sono i numeri a dirlo, quelli di Dealogic, una delle principali banche dati del globo. Secondo la quale l’attività dei mercati sulle Borse cinesi è crollata aidi sempre, almeno da quando la Cina è nata da un punto di vista economico e industriale, evidenziando come la perdita di slancio nella seconda economia più ...