Bondi Junction e fare i nomi di chi non c’entra niente

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 16 aprile 2024) Fuori tempo massimo, visto che per fortuna la storia si è già in buona parete sgonfiata, trattiamo una notizia che ci era arrivata nel weekend grazie a un nostro redattore. Stiamo parlando della brutta vicenda dell’attacco nel centro commerciale di. Il 14 aprile 2024 su alcuni profili X, infatti, è stato puntato il dito verso un soggetto, Benjamin Cohen, 20 anni, residente a Sidney, sostenendo fosse la persona che aveva attaccato le vittime nel centro commerciale. Fonte della notizia per 7News? Soggetti come Simeon Boikov, influencer pro-Putin che su Twitter si fa chiamare Aussie Cossack, e che usa il proprio profilo social per diffondere a piene mani disinformazione filo-putiniana. O ancora la Syrian Girl del profilo Twitter che vi abbiamo screenshottato poco sopra. Il suo vero nome è Maram Susli, e anche lei diffonde ...