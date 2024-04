Bocce | l’atlea del Concordia» ha la meglio sul rivale del Colbordolo Trofeo Biagiotti» a Pieraccini Battuto in finale Bartoli nel derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Evento didi buon livello con ottima partecipazione di atleti e di pubblico quella del 14 aprile scoso alla Bocciofila Tavernelle di Colli al Metauro presieduta da Sauro Dini. Era infatti in programma ilYour Steel partner", gara diretta da Cesare Freschi divisa nella competizione individuale per atleti di categoria A e in quella a coppie per atleti di categorie BCD. La gara individuale di cateforia A ha visto la partecipazione di 38 atleti ed è stata vinta da AlbertoPesaro) che inha sconfitto Dario). Terzo posto Alessandro Marchegiani (Bar Cardelli Monsano),in semida. Quarto posto per Tommaso ...