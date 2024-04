Blocco all’Anagrafe | il Campidoglio | “Recupereremo il lavoro arretrato entro il fine settimana”

(Di martedì 16 aprile 2024) Sono ripartiti i servizi digitali del Comune di Roma. L'assessore Catarci a Fanpage.it: "Priorità ai cambi di residenza, pacchetto di straordinari per ogni Municipio".

Fuga all’altolà della polizia: danni a due Volanti dopo l’inseguimento. Denunciati due thienesi - Uno scenario che richiama quello di alcuni tra i più famosi videogames per consolle (come la saga di Gta per gli appassionati del genere), con un ...ecovicentino

Firenze: auto incendiate in lungarno Colombo, carabinieri bloccano il piromane - L'ultimo episodio è avvenuto lo scorso 29 marzo quando, in Lungarno Colombo: incendiata un’autovettura regolarmente parcheggiata ...firenzepost

“Farmaci bloccanti pubertà pericolosi”/ L’attivista Jennifer Lahl: “Possono condannare bimbi all’infertilità” - “Farmaci che bloccano pubertà pericolosi”. L'allarme lanciato dalla dottoressa Jennifer Lahl secondo cui si rischiano gravi conseguenze ...ilsussidiario