Bionde in tasca e metro in mano | a Torino divieto di fumo all’aperto | niente sigarette a meno di 5 metri da qualcuno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempi duri per i fumatori, per il momento per quelli diin particolare: vietato fumare (, sigaro, pipa e affini) anchedi 5da altre persone. Lo decreta una delibera proposta dal consigliere comunale Silvio Viale, che ha incassato l’ok della sala Rossa, e grazie alla quale nasce ufficialmente la distanza di cortesia per i fumatori. Dunque, anche sotto la Mole, non si potrà fumare in presenza di bambini o di donne in gravidanza. E in ogni luogoa una prossimità inferiore di cinqueda altre persone, senza il loro consenso esplicito., tempi duri per i tabagisti:didi 5 ...