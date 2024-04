Bimbi maltratti in un asilo nido | maestra arrestata a Milano

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 16 aprile 2024) Grida, insulti, minacce, ma anche violenze fisiche ad almeno 10di pochi mesi o meno di un anno o poco più. Maltrattamenti quotidiani come offese volgari, strattonamenti e in alcuni casi anche "mani e gambe sulla schiena" per impedire ai piccoli "di alzarsi" e "obbligarli a dormire". Con l'accusa di maltrattamenti aggravati, dal 2022 in poi, è stata, quattro giorni fa, una-educatrice di 45 anni di uncomunale di, su ordinanza di domiciliari firmata dal gip Angela Minerva in un'inchiesta della Polizia locale, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro.