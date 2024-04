Bilanci | l’ex assessore | “Chi dice che le casse sono vuote mente”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Cinque anni fa, proprio in questo periodo, il commissario straordinario deliberava il ricorso al dissesto, al termine di una lunga stagione di analisi e valutazioni tecniche sull'ipotesi del dissesto. Oggi, i conti del Comune di Avellinosicuri, come certificato due volte dal Ministero dell'Interno e anche dalla Corte dei Conti. Rispetto a queste evidenze, è davvero semplice verificare chi sostiene la verità e chi mistifica pesantela realtà. Affermare che oggi la città si trovi in una condizione finanziaria peggiore di quella di cinque anni fa non è solo falso, ma anche inaccettabile". Questo è quanto dichiara l'alle Finanze della Giunta Festa, Vincenzo Cuzzola, che chiarisce ulteriorla condizione finanziaria del Comune e l'operato dell'Amministrazione ...