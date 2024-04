BigMama | chi è la fidanzata presentata in tv?

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 16 aprile 2024)è stata una delle rivelazioni dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’artista, a kermesse terminata, è tornata alla sua vita di tutti i giorni, in cui la musica ha sicuramente un ruolo di rilievo. Ma soprattutto, dalla sua. Ecco chi è la donna che ha fatto perdere la testa alla cantante. Sincera, schietta, riflessiva, ma allo stesso tempo sexy e provocatoria: questa, e non solo, è. L’artista è stata tra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo portando in gara il brano La rabbia non ti basta, un brano autobiografico che affronta alcune ferite del passato. L’artista nel corso della più recente intervista a Verissimo ha rivelato qualcosa di più sulla sua vita privata, in particolare dell’amore che la lega alla suainnamoratissima ...