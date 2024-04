(Di martedì 16 aprile 2024) “Trovo difficile scrivere pezzi d’amore. Perché sono una lama a doppio taglio. Uno dei brani del mio album “Sangue” (intitolato “Bomba a mano”) parla della relazione con la mia attuale compagna. Io hodi, ma non mi sono mai concessa una relazione con una donna fino a due an...

quanto è alta BigMama ? La giovane cantante nata ad Avellino e ormai promessa del rap italiano per via dei suoi testi legati alla body positivity è alta circa 1.70 cm. Un’altezza di tutto rispetto, ... (dilei)

BigMama è stata una delle rivelazioni dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’artista, a kermesse terminata, è tornata alla sua vita di tutti i giorni, in cui la musica ha sicuramente un ... (velvetgossip)

BigMama, quanto è alta: il segreto delle sue scarpe vertiginose - Quanto è alta BigMama La giovane cantante nata ad Avellino e ormai promessa del rap italiano per via dei suoi testi legati alla body positivity è alta circa 1.70 cm. Un’altezza di tutto rispetto, che ...dilei

Colorato e vibrante: si alza il sipario su Mama Shelter Nice - Mama Shelter Nice rappresenterà una nuova offerta nel quartiere Riquier, fedele all'impegno del gruppo di aprire in città e aree in via di sviluppo. Situato vicino al vecchio porto, il centro storico, ...italiaatavola

Big Mama alla conduzione del concertone del primo maggio con Ermal Meta - Era il 2022 quando Big Mama si esibiva per la prima volta al concertone del primo maggio lanciando un messaggio forte contro bullismo e discriminazioni. Quest'anno la brillante artista irpina sarà di ...corriereirpinia