Biennale di Venezia | il padiglione di Israele chiuso “fino al cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Ildialla 60esimadi, che doveva aprire oggi, resterà“sino a che non sarà pattuito unile non saranno liberati gli” nelle mani di Hamas. Recita così il messaggio scritto su un foglio bianco e affisso alla porta della struttura allaArte. E la decisione è della curatrice e artista Ruth Patir: “È una scelta di solidarietà con le famigliee la grande comunità diche chiede un cambiamento“. “Come artista ed educatrice – ha aggiuto Patir – rifiuto fortemente il boicottaggio culturale, ma ho una grande difficoltà a presentare un progetto che parla di vulnerabilità per la vita in un momento in ...