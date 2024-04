(Di martedì 16 aprile 2024) Per gli Stati Uniti sta ad Israele decidere come rispondere all’attacco iraniano ma bisogna evitare un’escalation. Lo speaker della Camera chiede voto separato sugli aiuti a Israele, Ucraina e Taiwan

Sale pericolosamente la tensione in Medio Oriente: Israele ha colpito Damasco, centrando un edificio del consolato iraniano e uccidendo diversi pasdaran, tra cui il generale Mohammad Reza Zahedi e il ... (ilsole24ore)

l'Iran , nella notte tra sabato e domenica, ha deciso di Attaccare Israele. Ma ci ha messo due settimane prima di reagire all'attentato subito contro il consolato a Damasco, in cui ha perso la vita ... (affaritaliani)

Biden studia sanzioni per punire l’Iran, ma deve «proteggere» il prezzo del petrolio - Per gli Stati Uniti sta ad Israele decidere come rispondere all’attacco iraniano ma bisogna evitare un’escalation. Lo speaker della Camera chiede voto separato sugli aiuti a Israele, Ucraina e Taiwan ...corriere

Usa: Biden pubblicano redditi 2023, critica indiretta a Trump - (ANSA) - WASHINGTON, 15 APR - Il presidente americano Joe Biden e la first lady Jill Biden hanno guadagnato 619.976 dollari nel 2023, secondo la ...notizie.tiscali

Biden, Mosca non si fermerà all'Ucraina - (ANSA) - WASHINGTON, 15 APR - 'La Russia non si fermerà all'Ucraina e l'impatto sulla Nato sarà significativo': lo ha detto Joe Biden ricevendo ...notizie.tiscali