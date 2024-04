Biasin | «Bastoni miglior centrocampista! L’Inter più forte? Scelgo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 aprile 2024)è ildifensore per rendimento non solo del, ma dela Serie A. Anche sepreferisce evidenziare un’altra qualità del numero 95: le sue parole a Microfono Aperto su Radio Sportiva.SOPRA TUTTI – A Fabrizioviene chiesto chi sia l’allenatore dell’anno fra Simone Inzaghi e Thiago Motta: «Non ho grossi dubbi. Al netto di quello che ha fatto Thiago Motta, tantissimo col Bologna che mi piace per come gioca, credo che il calcio proposto da Inzaghi sia una cosa bella e rara. Lui e Thiago Motta sono allenatori di un calcio fatto con dinamiche diverse rispetto al passato. Inzaghi è uno deii in Italia e in Europa, il calcio fatto dalquest’anno lo ritengo ...