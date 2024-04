Bernardi OraSì Il match era decisivo Che risposta dai miei»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) È finita nel migliore dei modi con la squadra a festeggiare insieme ai propri tifosi la salvezza diretta raggiunta: nella partita delle partite, l’Ravenna non ha sbagliato, demolendo la Civitus Vicenza e conquistando la salvezza diretta un turno prima della fine della stagione regolare. Un risultato meritato, con una squadra che nella gara decisiva, ed in quest’ultimo periodo in genere, ha saputo ritrovarsi dopo un periodo di appannamento che l’aveva messa in pericolo. È ovviamente euforico Massimo. "Abbiamo fatto una gran bella partita – analizza il coach giallorosso –, l’abbiamo preparata bene, approcciata bene, difendendo bene sulle loro caratteristiche, soprattutto riuscendo a limitare Cucchiaro che è il loro motorino, abbiamo fatto un ottimo lavoro alternando le varie difese e bloccando la loro transizione ed il pick and roll". "I ...