Beni confiscati alle mafie | in arrivo quasi 3 milioni di euro dalla Regione Ecco tutti i progetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Firenze, 16 aprile 2024 – Ammonta adila somma che laToscana metterà a disposizione di sette Comuni che hanno presentato la richiesta di finanziamento per la riqualificazione dei. Oltre la metà della cifra (1,6) andrà in provincia di Pistoia. A beneficiarne saranno i comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese e Massa e Cozzile. Le altre amministrazioni destinatarie dei finanziamenti sono quelle di Forte dei Marmi (Lu), Marciano della Chiana (Ar), Monteroni d’Arbia (Si) e Montopoli Valdarno (Pi). IBuggiano 347mila– serviranno per adibire l’edificio confiscato a nuova sede del servizio associato di polizia municipale. ...