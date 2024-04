Benevento-Latina affidata ad un arbitro molto esperto

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà il fischietto Eugenio Scarpa della sezione di Collegno a dirigere il matchin programma domenica 21 aprile alle 20 allo stadio ‘Ciro Vigorito’. Si tratta di unche è al suo quinto anno nella Can di C e non ha nessun precedente con la Strega. Scarpa sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Romano di Isernia e Stefano Franco di Padova; quarto ufficiale sarà Guido Verrocchi di Sulmona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

