Bene i primi giorni di fiera | Buone risposte dagli importatori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) C’è soddisfazione fra i produttori dopo idi. Soddisfatto per ledel mercato Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del Brunello di Montalcino: "Il mercato ha rallentato, ma continua ad andare – ha detto – in particolare nei Paesi anglosassoni. Inoltre l’annata 2019 attualmente in vendita sta riscuotendo grande successo. Il Vinitaly è come sempre unaimportantissima". C’è molto entusiasmo anche per quanto riguarda il pignoletto: "Siamo molto ansiosi, in senso positivo, rispetto a questo Vinitaly – dice il presidente del Consorzio Emilia-Romagna, Carlo Piccinini (foto) – ma soprattutto per il prossimo. Finalmente la nostra denominazione ha completato l’iter a Bruxelles e nasce la doc Emilia-Romagna. La vendemmia 2024 sarà la prima con la Doc Emilia-Romagna ...