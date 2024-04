Belve | Ilenia Pastorelli e la proposta hot a Francesca Fagnani | “Se ci iscriviamo su Onlyfans | facciamo un sacco di soldi | facciamo vedere i piedi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) L’attrice, che nel 2016 ha vinto il David di Donatello come Migliore attrice protagonista per “Lo chiamavano Jeeg Robot”, sarà stasera tra le ospiti di “” di, in onda in prima serata su Rai 2. Ad una domanda diretta della padrona di casa “si trova a suo agio a girare le scene di nudo?”, laha risposto “se arriva il bonifico io sto sempre a mio agio”. L’attrice è finita su PornHub con il trailer del film “Cosa fai a Capodanno?” del 2018 per una scena che mostrava il suo fondoschiena.conferma la circostanza: “Sì, perché li stai facendo un film, stai lavorando, non è tipo. Se ciio e te,un ...