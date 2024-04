Belve | Francesca Fagnani con tailleur rosso 16 04 | costo e brand

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di martedì 16 aprile 2024)nella terza puntata di, in onda il 16 aprile 2024 indossa un. Per questo appuntamento, la conduttrice ha deciso di indossare una giacca e un pantalone. Va subito precisato che il prezzo del completo non è astronomico, ma neanche accessibile a tutti. Nella prima serata di questo martedì, su Rai 2,accoglie le sue ospiti Ilenia Pastorelli, Simona Ventura e Marcella Bella con uncaratterizzato da un colore molto acceso, un belfuoco. Ma vediamo insieme quali sono il marchio e ilcon blazer e pantaloni rossi: marchio e prezzo Leggi anche: Ilenia Pastorelli: età, il Grande Fratello, film, ...