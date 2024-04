(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - ‘'Certamente la ‘' del trasporto pubblico locale può garantire unmento. Per favorire l'efficientamento serve un cambiamento culturale. Oggi l'ente committente ci paga un corrispettivo a km questo non va in linea con il trasporto a chiamata. Bisogna costruire un modello diverso di compensazione degli oneri”. Così il presidente diS.p.a. di Camerino, Stefano, a margine del XVIII Convegno Nazionale di Asstra in corso a Roma. “Direi che moltehanno una grossa esperienza. Fare trasporto in aree di montagna – ha continuato il presidente- significa mettere a disposizione i mezzi ...

Belardinelli (Contram): "La flessibilizzazione del Tpl migliora le performance delle aziende" - A margine del XVIII Convegno Nazionale di Asstra: “Bisogna costruire un modello diverso di compensazione degli oneri” ...adnkronos

Danimarca, violento incendio alla Borsa di Copenaghen: crollata la guglia – Video - Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una ...sulpanaro

Incendio in un campo nomadi a Napoli - NAPOLI (ITALPRESS) - Concluso alle 4 del mattino l’intervento dei Vigili del fuoco di Napoli, iniziato durante la notte a Cupa Perillo, nella zona ...notizie.tiscali