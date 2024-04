Bce | Lagarde | ci avviciniamo al momento di allentare i tassi

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (askanews) – Alla Bce “ci stiamo avvicinando alin cui renderemo la nostra linea monetaria meno restrittiva”, ha affermato la presidente Christinedurante una intervista a Cnbc. “Come ho già detto” dopo l’ultimo Consiglio direttivo “abbiamo bisogno di aumentare la fiducia che ci sia questo processo di disinflazione, che si stia muovendo secondo le nostre attese, senza che ci sia un grande shock negli sviluppi”.ha però nuovamente respinto qualunque ipotesi di un percorso di calo prestabilito sui: “sono stata estremamente chiara, ho già detto che noi non ci stiamo prendendo un impegno a percorrere un percorso predefinito di tagli dei. Siamo legati ai dati e c’è una enorme incertezza a causa degli sviluppi geopolitici – ha aggiunto in rispondendo ad ...

