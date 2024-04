Bayern Monaco | Tuchel | “Con l’Arsenal grande gara | dobbiamo dare tutto”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) L’allenatore delThomasha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League contro: “. Abbiamo bisogno della passione e della stessa disciplina tattica dell’andata. Vogliamo davvero vincere questa partita ed è estremamente importante che ogni tifoso venga a sostenerci e a spronarci. Abbiamo bisogno di quella spinta in più per poter battere“. Il tecnico bavarese ha poi aggiunto: “Abbiamo un piccolo vantaggio se si considera la nostra esperienza in questa competizione. Ma per trasformarlo in un vantaggio decisivo abbiamo bisogno di prestazioni al top. Abbiamo l’opportunità di farlo per fare il prossimopasso in questa meravigliosa ...