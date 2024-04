Battlefield 2042 Stagione 7 | Punto di svolta | è disponibile Fronte Cremisi | vediamo le novità

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 16 aprile 2024) EA e DICE ricordano che dalla giornata di oggi inizia, il nuovo evento di gioco dinella7:di. Questo evento a tempo limitato ripropone la popolare modalità Prima linea, un’esperienza di combattimento definita da publisher e dal team di sviluppo come strategica, intensa e frenetica, focalizzata sul tema di un assalto implacabile. Come anticipato dal publisher nelle scorse settimane, segnaliamo chesi svolge durante un assalto globale senza precedenti da parte delle truppe della CMP, incentrato sull’esperto e letale battaglione della Mano Rossa, noto per spingere sempre in avanti ile non ripiegare mai. Scontri emozionanti e azioni intense e ...