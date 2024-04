Basket serie c Baskérs | sconfitta choc | -28 già dopo il 1° quarto

(Di martedì 16 aprile 2024) Altra nettaper iForlimpopoli che cadono sul parquet del PalaBigi di Reggio Emilia per 88-56 (35-7; 50-22; 69-34) contro i padroni di casa del2000. Sin dall’avvio, una grandinata di triple propiziata dal bomber Alberione e da capitan Paparella (22 punti per lui alla fine) scava un solco pesantissimo, che tocca addirittura il -28 alla prima sirena. Rossi e Farabegoli, nel secondo, abbozzano una reazione timida, ma che non cambia mai l’inerzia di un match che vede gli emiliani volare anche sul +40. I forlimpopolesi sono così giunti alla terzain altrettante gare di questa seconda fase. Il tabellino: Dellachiesa ne, Benedetti, Brighi A. 5, Ruscelli ne, Naldini ne, Rossi 15, Grassi 8, Brighi L. 8, Bracci 7, Dell’Omo, Farabegoli 11, Palazzi 2. All.: Tumidei.

