Basket | Reyer Venezia Matilde Villa scelta al draft Wnba

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 16 aprile 2024) La playmaker classe 2004 chiamata dalle Atlanta Dream: "Si avvera un sogno"- Notte attesissima nel mondo delfemminile: alla Brooklyn Academy of Music, a New York, è andato in scena il2024 della, la lega professionistica americana difemminile. Un nome su tutti, ov