(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 – Importante vittoria della, che, nella seconda fase del campionato diC, conquista la salvezza matematica con cinque giornate di anticipo sulla fine della stagione. Sul campo della Florence, le ragazze di Stefano Zari hanno impostato una difesa attentissima, che ha messo in difficoltà le avversarie e, pur senza brillare in attacco, hanno guidato sempre il match con un vantaggio di una decina di punti. LA CRONACA – In una palestra piccola e dalle attrezzature non molto efficienti, le biancorosse sono partite subito bene, impedendo la via del canestro alle padrone di casa e segnando 12 punti nel primo quarto, trascinate da 2 triple e 2 liberi di Garruto (6-12). Nel secondo parziale 5 punti di Sereni ed un canestro a testa di ...

Altra netta sconfitta per i Baskérs Forlimpopoli che cadono sul parquet del PalaBigi di Reggio Emilia per 88-56 (35-7; 50-22; 69-34) contro i padroni di casa del Basket 2000. Sin dall’avvio, una ... (sport.quotidiano)

TIRI LIBERI. Per il team di coach Albanesi determinante la prossima sfida a Castel San Pietro. Per capitan Simoncelli e compagni, serve una mossa dopo i tre flop di fila. (ecodibergamo)

Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa vince nettamente a Firenze - Pisa, 16 aprile 2024 – Importante vittoria della Pallacanestro Femminile Pisa, che, nella seconda fase del campionato di serie C, conquista la salvezza matematica con cinque giornate di anticipo sulla ...msn

Calcio: prima radiocronaca speciale per gli ipovedenti in serie B - Per la prima volta nel campionato di calcio di serie B, in occasione della partita Reggiana-Cosenza in programma venerdì sera al Mapei Stadium-Città del Tricolore, una speciale traccia audio metterà l ...ansa

La Valtarese Basket fa incetta di vittorie - Weekend all’insegna dei successi per la Valtarese Basket che registra le vittorie sia della prima squadra femminile sia della seniores maschile. serie B FEMMINILE Ancora un successo per l’Alberti e Sa ...sportparma