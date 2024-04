Basket | i convocati degli USA per le Olimpiadi di Parigi 2024 | Dream Team con Curry | James e Durant!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) I segnaliultimi mesi si sono rivelati corretti perUSA, che si appresta ad affrontare il torneo olimpico dimaschile acon un roster da sogno. La figuraccia del Mondiale 2023 ha stimolato diverse superstar NBA come Steph, LeBrone Kevin, che hanno accettato la sfida rendendosi disponibili per la prossima edizione dei Giochi Olimpici. Oltre a loro, in base alle anticipazioni di The Athletic e di altri media statunitensi, sono statianche Anthony Davis, Jayson Tatum, Joel Embiid (naturalizzato un anno fa), Devin Booker, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jrue Holiday, Bam Adebayo. Definiti dunque 11 nomi su 12, resta ancora un posto a disposizione (Kawhi Leonard sembra in pole ...