Basket giovanile. Under 15 'azzurra'

(Di martedì 16 aprile 2024) Doppia convocazione azzurra in casa Pallacanestro 2.015. I biancorossi David Jack Bonomi (foto sopra) e Lorenzo Zotti Pavlovic (foto sotto) sono infatti stati ‘chiamati’ dalla Nazionale15 per il raduno che si terrà a Novarello a fine mese, dal 25 al 28 aprile. I giovani forlivesi si alleneranno agli ordini di coach Alessandro Nocera in ben sei sedute di allenamento. Nel complesso, sono stati convocati sedici atleti. Fiori all’occhiello del settoreforlivese, Bonomi e Zotti Pavlovic sono parte integrante delle formazioni17 ed15 biancorosse partecipanti ai campionati di Eccellenza.