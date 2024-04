Basket | Fontecchio | “Preolimpico? Prima devo risolvere il problema al piede”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) L’ala dei Detroit Pistone e della Nazionale italiana, Simone, ha parlato a Sky Sport al termine della regular season Nba, che lo ha visto saltare l’ultimo mese a causa di unall’alluce delsinistro: “È stato un infortunio abbastanza casuale, nell’ultima azione in attacco della partita contro Miami. Sono caduto e ho sbattuto l’alluce in maniera insolita e molto violenta. All’inizio pensavamo fosse solo una botta, per cui eravamo tutti convinti che sarei tornato in campo a breve. Invece è stata una cosa molto più lunga del previsto, ci combatto ancora oggi perché forse c’è l’interessamento di un paio di legamenti vicino alle ossa della punta del, i sesamoidi“. L’ex Alba Berlino ha poi precisato: “Non dovrebbe essere nulla di grave, semplicemente un infortunio su cui dovrò continuare a ...