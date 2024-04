Basket dr1 International e Grifo sconfitte nel finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Doppia sconfitta con lache perde una ghiotta occasione per allontanarsi dalla zona pericolosa e l’che non si avvicina alle prime otto. Si spegne nella speranza della terza vittoria di fila per lache ha ceduto in casa 71-75 contro Castel San Pietro. In una gara equilibrata, in cui Signorini ne segna 28, lasi è trovata sul 70-65 al 37’ ma qui si spegne l’attacco mentre Castello è implacabile dalla lunetta. Non va meglio all’Easy Carbattuta 68-66 a Massa Lombarda, anche qui in una gara decisa nel, con i biancorossi che non riescono a portarsi avanti a 30’’ dalla fine, Massa sopravanza ai tiri liberi e l’ultimo tiro non va.