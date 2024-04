Basket a2 femminile Vigarano | Castelli lascia per motivi personali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) La Pallacanestro, per mano del presidente Marco Gavioli, comunica che coach Andreasi è dimesso dalla guida tecnica della prima squadra per. La società si sta già attivando per sostituirlo, in vista dell’ultima gara della regular season contro Ponzano, decisiva ai fini del raggiungimento di un posto play out, obiettivo che la società biancorossa farà davvero di tutto per raggiungere,ndo niente al caso. La Pallacanestrodesidera ringraziareper quanto fatto durante la stagione.