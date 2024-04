Baronissi | due studenti della scuola Autonomia 82 vincono la “Tenzone dantesca dei piccoli”

(Di martedì 16 aprile 2024) Straordinaria affermazione per lasecondaria di primo grado “82” diche vince due premi su tre alla “dei”, organizzata dal Liceo classico G. Vico. A conquistare i gradini più alti del podio gliAlessia Beccio e Andrea Pica che hanno vinto rispettivamente per il Purgatorio e il Paradiso. Laè una gara nazionale di memoria poetica promossa dall’I.I.S “G. B. Vico” di Nocera Inferiore: i duevincitori hanno declamato a memoria 30 versi a scelta (dal Canto XV dell’Inferno, dal canto XXVI del Purgatorio o dal canto XXIV del Paradiso) scelti in relazione al tema dell’anno “Dante e i maestri” – Fin che ‘l maestro la question propone- ...

