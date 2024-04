Bari ancora un assessore sotto inchiesta I 20 anni di sinistra finiranno qui? Segui la diretta con Peter Gomez

Serie B, il Bari cambia ancora allenatore: esonerato Iachini , subentrato a Marino e promosso Giampaolo dalla Primavera Nuovo cambio in panchina per il Bari : la dirigenza ha deciso di esonerare ... (calcionews24)

Aveva ragione Elly Schlein, Woody Schlein: “Io in realtà volevo fare Cinema ”. Si presenta alla stampa estera, ore 10.30, e proietta il “teaser” del Pd alle europee , ma non dice, ancora , (forse lo ... (ilfoglio)

Bari travolta dalle inchieste: ora ci si guardi negli occhi e si riparta con coraggio - “Vieni a ballare in Puglia”: così cantava Caparezza quando era da poco diventata meta ambita. Puglia felix, trendy, alla moda. Più del Chianti, meglio di Ibiza, quasi ...quotidianodipuglia

Bari, il filologo Canfora rinviato a giudizio. Definì Meloni "neonazista nell'anima" - Si è svolta oggi nel Tribunale di Bari l'udienza predibattimentale del processo in cui ... "La dinamica dei fatti occorsi - si legge ancora - ha determinato profondi strascichi sulla psiche e ...tg24.sky

Arbitri, Messina-Potenza affidata a Andrea ancora di Roma 1 - Rese note le designazioni arbitrali per le gare della 37^ e penultima giornata di Serie C. Messina-Potenza di domenica 21 aprile al "Franco Scoglio", con inizio alle ore 20, verrà diretta da Andrea An ...messinasportiva