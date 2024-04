Barcellona | Xavi | “Eliminati per un errore arbitrale | Kovacs pessimo”

(Di martedì 16 aprile 2024) Il tecnico del, si è presentato ai microfoni di Mediaset al termine del match perso 4-1 contro il Psg e che ha visto l’allenatore spagnolo espulso per proteste: “È un dolore e un peccato che per una decisioneerrata una squadra venga eliminata. Avremmo sicuramente difeso meglio se fossimo rimasti in undici. Abbiamo difeso molto bene fin quando eravamo in undici, stavamo dominando. L’arbitro? E’ stato”. Poi il tecnico Blaugrana sottolinea l’episodio del rigore non dato sul contatto tra Marquinhos e Gundogan e si rincuora per l’ottima prestazione dei suoi: “Resto con l’orgoglio di aver cercato la qualificazione fino alla fine. Abbiamo avuto due o tre occasioni chiare”. SportFace.

