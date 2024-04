Barcellona | quanto non incassa dall'eliminazione dalla Champions League

Con soli due centrocampisti sani, il Barcellona si avvia al ritorno con il Napoli pieno di insicurezze e timori. Seguito dalla stampa spagnola , non solo catalana. Oggi El Paìs dedica una pagina ... (ilnapolista)

Il Napoli per passare a Barcellona dovrà fare il contrario di quanto visto col Torino . È quel che scrive la Gazzetta dello Sport nell commento a Napoli - Torino 1-1. Se doveva essere una prova ... (ilnapolista)

Grande concorrenza. Quella per Mikayil Ngor Faye , difensore senegalese classe 2004, legato al Barcellona da un contratto in scadenza nel 2027.... (calciomercato)

BASKONIA-VIRTUS BOLOGNA: ECCO QUANDO SI GIOCA - Lo spareggio per raggiungere l'ultimo posto playoff tra Baskonia e Virtus Bologna si giocherà venerdì con palla a due alle 20:30. La ...sportmediaset.mediaset

PSG spettacolare, 4-1 al Barcellona e vola in semifinale di Champions: doppietta di Mbappé - Il PSG vince 4-1 a Barcellona e si qualifica per le semifinali di Champions League. Doppietta di Mbappé. Luis Enrique ribalta il ko dell’andata e in semifinale sfiderà il Borussia Dortmund.fanpage

Barcellona-PSG, fallo al limite dell'area di Araujo ed espulsione: ecco perché - Araujo è stato espulso in quanto ultimo uomo in una chiara occasione da gol. Se il contatto con Barcola fosse stato all'interno dell'area di rigore, Kovacs avrebbe estratto il cartellino giallo per ...gianlucadimarzio