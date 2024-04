Barcellona Psg | i TOP e i FLOP di Champions League

Il PSG vince 4-1 a Barcellona e si qualifica per le semifinali di Champions League. doppietta di Mbappé . Luis Enrique ribalta il ko dell'andata e in semifinale sfiderà il Borussia Dortmund.Continua ... (fanpage)

CHAMPIONS, Per Psg e Borussia rimonte da semifinale - Paris Saint-Germain e Borussia battono rispettivamente Barcellona per 4-1 (6-4 il punteggio complessivo delle due sfide) e Atletico per 4-2 (5-4) volando in semifinale grazie a due partite ricche di..firenzeviola

Champions, Barcellona-Psg 1-4: Mbappé show e Luis Enrique in semifinale - Il Psg rifila quattro gol al Barcellona al Montjuïc, si impone 4-1 in rimonta nel ritorno dei quarti di finale e conquista un posto nelle semifinali di Champions League. I campioni di Francia allenati ...adnkronos

Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund in semifinale - Fanno festa francesi e tedeschi, eliminate entrambe le spagnole: a casa Barcellona e Atletico Madrid. Attesa per City-Real ...interris